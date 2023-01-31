«Выстроила более близкие отношения»: Ольга Орлова не стыдится говорить с сыном о сексе

Экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова активно общается с поклонниками в соцсетях. Чаще всего их интересуют темы, связанные со второй беременностью артистки, но некоторые спрашивают кумира о воспитании старшего сына Артема. Женщина говорит, что у них с 21-летним наследником сложились доверительные отношения. Они могут поговорить обо всем.

45-летняя знаменитость считает, что с возрастом сын не отдалился от нее, а стал еще ближе.

«Не могу назвать нас дружбанами, так как я все-таки требую от него некоторые вещи (учеба, дисциплина). Но у нас очень хорошие отношения (особенно, если сессия сдана без долгов)», — поделилась Ольга в личном микроблоге.

Орлова удивила поклонников признанием, что у них с Артемом нет запретных тем для общения. Она очень этому рада, ведь в юности у нее не получилось выстроить такую же связь с родителями.

«Меня воспитывали в строгости. Я, например, не могла поговорить на какие-то интимные темы с мамой. А вот с сыном (помня личный опыт) я выстроила более близкие отношения в этом смысле. Мы с ним вполне можем это обсудить. Как на самом деле правильно, я не знаю. Я всегда опираюсь на свои ощущения», — отметила звезда.

Ранее мы писали о том, как звезды эстрады начали помогать брошенной Ольге Орловой с ребенком.