«Выстрелить может все»: Дробыш прокомментировал возвращение «Фабрики звезд»

Легендарный проект «Фабрика звезд» вернется на российские экраны. Продюсер Виктор Дробыш прокомментировал планы ТНТ.

«Я считаю, что «Фабрика звезд» — самый сильный музыкальный формат на телевидении. Так что Тина [Канделаки] молодец. Выстрелить может все, даже незаряженное ружье. Но один раз в год», — сказал он в интервью News.ru.

Напомним, ранее о перезапуске «Фабрики звезд» рассказала гендиректор ТНТ Тина Канделаки. По ее мнению, проект хорош тем, что там с артистами работают профессионалы. Вокалисты могут сотрудничать с лучшими музыкантами и аранжировщиками страны, им помогают стилисты и лучшие визажисты. Благодаря этому создается качественный продукт.

С 26 октября начнут искать участников проекта. Кастинги пройдут по всей стране.

Ранее был назван список артистов, которые выступят на новогодней «Песне года».