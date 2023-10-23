Назван список артистов, которые выступят на новогодней «Песне года»

1 и 2 января на телеканале «Россия» выйдет популярный новогодний концерт «Песня года», который пройдет в 52 раз. На сцене выступят известные россиянам артисты.

На «Песне года» споют Григорий Лепс, SHAMAN, Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Николай Басков, Полина Гагарина, Дима Билан, Лев Лещенко, Алсу, Сосо Павлиашвили, Анна Асти, Игорь Николаев, Люся Чеботина, Клава Кока, Лолита, Ваня Дмитриенко, Ани Лорак, Дмитрий Маликов, Ирина Дубцова, Юлия Савичева и другие артисты.

Ведущими шоу снова станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев, пишет Kp.ru.

Снова отказались от участия в программе проживающие в США Валерий Леонтьев и Кристина Орбакайте. Заявлен на концерт Александр Ревва, недавно вернувшийся в Россию.

«Песню года» будут снимать более пяти часов 2 декабря во дворце спорта «Мегаспорт». Уже появились в продаже билеты — они стоят от 2,5 тысяч рублей на дальних рядах и до 7 тысяч рублей в партере. 3 декабря состоится концерт «Новая Песня года», в котором примут участия Дава, Артем Качер, Люся Чеботина и другие молодые знаменитости.

Новогодний концерт для Первого канала записывают 13 декабря в «Крокус Сити Холл». Его покажут на новогодних каникулах. В нем примут участие Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Любовь Успенская, Лев Лещенко, Лариса Долина, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Стас Пьеха и другие артисты.

Ранее Леонид Агутин потребовал еще 1 млн рублей от обвинившего его в сатанизме блогера.