Выставленный на продажу дом Аллы Пугачевой на Истре подорожал на 19,5 млн рублей

Особняк в коттеджном поселке Малые Бережки на берегу Истринского водохранилища, который уехавшая из России певица Алла Пугачева не может продать довольно продолжительное время, внезапно подорожал на 19,5 миллиона рублей.

Теперь желающим приобрести имущество исполнительницы хита «Арлекино» предлагается заплатить 152 миллиона рублей.

Как пишет Kp.ru, сейчас владельцем дома значится внук артистки Никита Пресняков – ранее Алла Борисовна оформила на него дарственную.

Агентство, занимающееся продажей особняка, начало повышать цены с 8 мая. Сначала стоимость дома с участком оценивалась в 132,5 миллиона рублей, с 1 июня цену подняли до 136 миллионов рублей, 16 июня дом пытаются продать уже за 152 миллиона рублей. За эти деньги покупателю предлагается трехэтажный кирпичный дом 1999 года постройки, площадь которого составляет 760 квадратных метров, и участок в 80 соток.

Собеседник издания сообщил, что интерес к объекту низкий. Пока никто так и не решился купить особняк, так как за указанную цену можно приобрести современный дом с новой мебелью, современным ремонтом. Его единственным преимуществом является расположение на первой линии Истpинскoго водохранилища. Из калитки есть выход к арендованному пирсу с 80-метровой береговой линией.

При этом сам Никита Пресняков решил ускорить продажу дома и предложил в своем блоге приобрести его за 125 миллионов рублей. Но и за ту сумму покупателя не нашел.

Ранее Никита Пресняков тайно вернулся в Россию для продажи дачи Аллы Пугачевой. С 2022 года он не проживает в России. Вместе с возлюбленной сын Кристины Орбакайте обосновался в США.