Скрывающая личную жизнь Анна Семенович впервые показала жениха: брюнет с широкой спиной

Певица Анна Семенович впервые решила показать поклонникам своего бойфренда, который на семь лет младше нее. Правда, лицо жениха артистка по-прежнему скрывает.

В личном блоге экс-солистка «Блестящих» опубликовала фото с отпуска, который проводит вместе с возлюбленным. Анна делает все, чтобы журналисты не рассекретили его личность, но иногда все же делится подробностями романа. Так, она признавалась, что он не медийный, но при этом делает ее счастливой. По словам Семенович, ей с ним весело, так как он самодостаточный мужчина, изучающий философию и эзотерику.

Теперь же стали известны и детали внешности таинственного жениха. Благодаря новой публикации Анны поклонники узнали, что ее бойфренд не обладает стройной фигурой. У него черные короткие волосы и широкая спина.

«Мой работает», - подписала снимок певица.