Выставившая мужа Собчак публично сделала заявление

Ксения Собчак много времени уделяет работе, записывая интервью и занимаясь ведением блога. Однако журналистка не забывает о семья, стараясь уделить ей каждую минутку. Сейчас Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым и сыном от Максима Виторгана Платоном отдыхает на Бали.

Загорая на солнце и наслаждаясь моментом, Собчак решила выставить своего мужа. На кадре видно, что супруги довольно позируют на пляже.

Чтобы выложить фото в Сеть, Собак сделала публичное заявление. Оказалось, что они сильно устают на работе, и этот отпуск проходит в стиле тюленя.

«Обязательно нужно несколько дней полного «отмокания». Короче, более ленивых тюленей пляж еще не видывал. Сил хватает только дойти до личного пляжного домика и лечь уже там», — заявила Собчак.

Ранее мы писали, что Ксения Собчак на грани срыва.