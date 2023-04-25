«Поломать мебель, побить посуду»: Ксения Собчак на грани срыва

Ксения Собчак опубликовала в Сети признание.

Журналистке и телеведущей нужно выпустить пар и снять накопившееся раздражение.

«Узнала тут случайно, что в Москве, оказывается, существуют комнаты ярости – можно прийти, поломать мебель, побить посуду. Вот это, конечно, сервис. Я прям задумалась».

Фолловеры уже выдвигают свои гипотезы относительно причин, побудивших Ксению заинтересоваться подобным сервисом.

Кое-кто вспоминает о судебном преследовании Кирилла Суханова, коммерческого директора Собчак, и о намерении МВД проверить причастность журналистки к распространению фейков о государственной власти.

Экспресс газета предлагает версию личного характера. Вот уже несколько месяцев ходят слухи о готовящемся разводе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.

Звездная пара все реже появляется на публике вдвоем. И Богомолов, и Собчак то и дело попадают в объективы фотокамер вместе с кем-то другим.

Возможно, именно пристальное внимание к ее личной жизни и заставило Ксеню Собчак заняться поисками комнаты ярости.