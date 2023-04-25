«Поломать мебель, побить посуду»: Ксения Собчак на грани срыва
Телеведущая Ксения Собчак ищет комнату ярости после разговоров о разводе с Богомоловым.
Ксения Собчак опубликовала в Сети признание.
Журналистке и телеведущей нужно выпустить пар и снять накопившееся раздражение.
«Узнала тут случайно, что в Москве, оказывается, существуют комнаты ярости – можно прийти, поломать мебель, побить посуду. Вот это, конечно, сервис. Я прям задумалась».
Фолловеры уже выдвигают свои гипотезы относительно причин, побудивших Ксению заинтересоваться подобным сервисом.
Кое-кто вспоминает о судебном преследовании Кирилла Суханова, коммерческого директора Собчак, и о намерении МВД проверить причастность журналистки к распространению фейков о государственной власти.
Экспресс газета предлагает версию личного характера. Вот уже несколько месяцев ходят слухи о готовящемся разводе телеведущей с режиссером Константином Богомоловым.
Звездная пара все реже появляется на публике вдвоем. И Богомолов, и Собчак то и дело попадают в объективы фотокамер вместе с кем-то другим.
Возможно, именно пристальное внимание к ее личной жизни и заставило Ксеню Собчак заняться поисками комнаты ярости.