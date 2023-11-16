Лада Дэнс рассказала, как сбежала из больницы и танцевала на одной ноге после ДТП

Популярная исполнительница Лада Дэнс рассказала о том, как восстанавливается после страшной аварии. Певица вспомнила, как сбежала из больницы на костылях ради выступления и танцевала на одной ноге. Об этом пишет mk.ru.

Напомним, что в августе этого года звезда попала в ДТП. Она ехала в такси вместе с девушками из своего коллектива, на заднем сиденье певица не пристегнулась. Их машина врезалась на полной скорости в другие автомобили. Лада и другие пассажирки получили серьезные травмы и попали в больницу.

Артистка призналась, что после случившегося стала много работать и появляться на ТВ. Она говорит, что и раньше активно снималась, но после новостей на нее было обращено все внимание общественности. Ее поддержал продюсер Сергей Пудовкин.

«В этой сложной ситуации именно он показал мне, через что и как я проходила эти ужасные дни и месяцы. Ну как ужасные… Да, они были очень «болючие», тяжелые: сначала больница, затем восстановление», – поделилась певица.

Дэнс подчеркнула, что подобная ситуация – не первая в ее жизни. У нее были переломы, разрывы связок и даже костыли, но она об этом молчала. В этот раз она открылась людям и вышла на публику при первой же возможности.

«Прямо из больницы я сбежала на костылях на выступление. И в первый раз меня доставили на концерт в инвалидном кресле и вынесли на сцену в прямом смысле на руках!» – призналась звезда.

Сейчас певица передвигается без костылей и выступает на каблуках, но после этого сразу надевает тапочки. Пока она еще полностью не восстановилась, но делает для этого все возможное.

«Если танцую, живу, дышу - значит, пока нормально. На одной ноге танцевала!» – поделилась артистка.

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