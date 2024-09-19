«Высшие силы меня готовят»: Катя Лель рассказала о новых отношениях после развода

Певица Катя Лель рассказала, готова ли она к новым отношениям после развода. Звезда в интервью mk.ru призналась, что больше года ей никто не нравился, а сейчас ей симпатичны некоторые мужчины.

«Я понимаю, что высшие силы меня готовят к новым отношениям — и его готовят. Главное, чтобы он был свободным, добрым, состоявшимся, осознанным и порядочным человеком. Все-таки хочется говорить на одном языке, на одних энергиях», – поделилась артистка.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» не сомневается, что у нее будет большой выбор. Уже сейчас за ней ухаживают, дарят цветы, делают попытки, но пока Катя может обещать лишь дружбу.

«Я пока еще не рассматривала мужчин как кандидатов для серьезных отношений», – пояснила звезда.

Интервью женщина дала перед юбилеем. Она поделилась историей о самом запоминающемся подарке. Его певице сделал бывший продюсер Александр Волков – это был белый рояль.

«Новый рояль с красивыми белыми бантами, я его берегу. Это, пожалуй, был самый долгожданный подарок. Для музыканта круче ничего нет», – призналась Лель.

Катя также вспомнила, как ей подарили микрофон с инициалами. Он изготавливался в Америке девять месяцев. Такой презент звезде сделал друг и крестный ее дочери Андрей Ковалев. А еще ей подарили песню.

Ранее мы писали о том, что певица Катя Лель рассказала о даре исцеления. Оказалось, что к женщине обращаются простые люди и известные. Артистка помогала даже тем, кому врачи отказывают в помощи.