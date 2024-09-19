«Врачи уже отказывались от людей»: Катя Лель перед юбилеем рассказала о даре исцеления

Певица Катя Лель перед празднованием 50-летия рассказала о своих паранормальных способностях. В интервью mk.ru она призналась, что может исцелять людей и частенько помогает близким.

По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный» дар открылся ей после встречи с инопланетянами в 16 лет. Она почувствовала, что ее руки начали «гореть» и наполняться энергией. Катя рассказала, как помогла дяде и подруге, у которой нашли тромбофлебит. Она попросила поводить над ней руками, а после нескольких сеансов все прошло. По словам певицы, даже врач был в шоке.

«Недавно мне написала в соцсетях ее сестра, что все хорошо и девушка здорова. Вот такое чудо произошло. Но спустя какое-то время я запретила себе этим заниматься, потому что была не готова, так как это очень большая ответственность. 30 лет не занималась этим», – поделилась Лель.

Она вновь вернулась к исцелению после того, как ее костюмер упала с велосипеда. Девушка получила травму руки и плеча, требовалось хирургическое вмешательство с шурупами. После сеансов с Катей, операция не понадобилась.

«С этого момента начался новый этап моей жизни. Я поняла, что больше не имею права молчать о том, что могу помогать людям», – объяснила звезда.

Лель призналась, что теперь почти каждый день помогает людям – известным и неизвестным.

«Было много случаев выздоровления, когда врачи уже отказывались от людей, говорили, что им осталось жить несколько дней», – добавила она.

Ранее мы писали о том, что поклонники обеспокоены состоянием МакSим после похудения.