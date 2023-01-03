«Высосала из меня всю молодость»: Сергей Лазарев накинулся на Леру Кудрявцеву

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева в очередной раз обменялись любезностями в соцсетях. 51-летняя блондинка опубликовала трогательное видео с артистом и написала, что «терпит его уже 20 лет». Он обиделся на ее фразу и ответил тем же.

Исполнитель написал, что Лера украла его подпись к публикации, а кроме того забрала его молодость! Одно время артисты были в любовных отношениях. Тогда многие обсуждали их разницу в возрасте и обвиняли в фиктивных отношениях.

«Ты украл мою молодость», – неожиданно ответила Лера.

«Я вообще лучшие годы тебе отдал, а ты высосала из меня всю молодость и нашла помоложе», – парировал Сергей.

После этого Лазарев и Кудрявцева публично признались друг другу в любви. Они часто шутят друг над другом в соцсетях, но всегда остаются в хороших отношениях.

Напомним, что звезды были вместе около четырех лет. Несмотря на то, что Лера на 12 лет старше певца, они гармонично смотрелись вместе. Фанаты до сих пор обсуждают причину их расставания. А звездные коллеги уверены, что творческие люди просто не смогли ужиться друг с другом.

Сейчас Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, а исполнитель тщательно скрывает свою личную жизнь.

Ранее мы писали о том, как телеведущая пожаловалась на проблемы в отношениях с молодым супругом.