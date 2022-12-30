«Залезает в мой телефон»: Кудрявцева о проблемах в отношениях с молодым супругом

Уже долгое время Лера Кудрявцева счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Телеведущая намного старше своего избранника, за это на нее регулярно обрушивается шквал критики. Пока хейтеры и пресса подогревают слухи об изменах 35-летнего спортсмена, сама знаменитость продолжает делиться подробностями о крепких отношениях с супругом.

Так, в эксклюзивном интервью для портала “PROзвезд” Кудрявцева пожаловалась на возлюбленного, который отказывается жить по законам шоу-бизнеса. Выяснилось, что ее муж не любит фотографироваться и на все просьбы о совместном снимке раздражительно реагирует. «Его даже дома просто снять на телефон невозможно. Если у меня получается это сделать, то он ночью залезает в мой телефон и удаляет кадры», — высказалась Лера.

Несмотря на эти ситуации, Кудрявцева отметила: у них с Макаровым все хорошо, и они без труда и ссор преодолевают любые препятствия.

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