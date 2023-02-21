«Высосал из меня все соки»: молодая жена Петросяна Брухунова пожаловалась на свою жизнь

«Этот февраль высосал из меня все соки», — подписала фотографию Брухунова.

Поклонники посоветовали девушке беречь себя и взять больничный. Но она любит активности и путешествия, поэтому вряд ли забросит дела. Татьяна совмещает работу в Театре эстрадных миниатюр Петросяна с воспитанием трехлетнего сына Вагана. А в свободное время шатенка любит посещать музеи, постановки и светские мероприятия.

Брухунова часто путешествует, но без мужа. Многие критикуют девушку за это и просят чаще выкладывать снимки с юмористом. Но она отвечает, что на своей странице в соцсетях будет делать то, что хочет.

Ранее мы писали о том, как Татьяна Брухунова рассказала правду о второй беременности.