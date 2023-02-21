«Высосал из меня все соки»: молодая жена Петросяна Брухунова пожаловалась на свою жизнь
Молодая жена Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о проблемах со здоровьем.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Супруга юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на состояние здоровья. 33-летняя Татьяна Брухунова призналась в личном микроблоге, что февраль стал для нее очень сложным месяцем.
Знаменитость опубликовала в соцсетях фото с градусником, который показывает температуру 34,9, что является значительно ниже нормы. Избранница артиста не стала скрывать, что очень вымотана.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Этот февраль высосал из меня все соки», — подписала фотографию Брухунова.
Поклонники посоветовали девушке беречь себя и взять больничный. Но она любит активности и путешествия, поэтому вряд ли забросит дела. Татьяна совмещает работу в Театре эстрадных миниатюр Петросяна с воспитанием трехлетнего сына Вагана. А в свободное время шатенка любит посещать музеи, постановки и светские мероприятия.
Брухунова часто путешествует, но без мужа. Многие критикуют девушку за это и просят чаще выкладывать снимки с юмористом. Но она отвечает, что на своей странице в соцсетях будет делать то, что хочет.
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