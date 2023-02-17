Татьяна Брухунова рассказала правду о второй беременности

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова прокомментировала слухи о второй беременности. Поводом для комментария послужила публикация одного из СМИ, которое описало поздравление с праздником Сретения как рождение у нее еще одного ребенка.

Речь идет о публикации с заголовком «Второй малыш: родившая втайне жена Петросяна предъявила дитя от другого мужчины». Новость была написана на основании изображения с личной страницы женщины в соцсетях.

«Кем надо быть, чтобы поздравлением с праздником Сретения описать так?!» - возмутилась Брухунова, назвав издание «желтым» и обвинив в «маразме».

Супруга Петросяна пожалела тех, кто пишет подобное, и заявила о «расстройстве личности» у них, пишет Газета.Ru.

Ранее Брухунова показала полностью обнаженное тело в День святого Валентина.