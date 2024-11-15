Высокий юноша с атлетическим телосложением: Алика Смехова впервые за долгое время снялась с младшим сыном

Актриса Алика Смехова опубликовала в личном блоге редкое фото с младшим сыном Макаром. Звезда отметила, что у него «атлетическое телосложение» в его 17 лет.

Алика обратилась к наследнику со страницы в соцсети в день его рождения. Она показала снимок, на котором стояла рядом с Макаром, одетым в белую рубашку и черные брюки. Сын на две головы уже стал выше матери.

«Никак не могу привыкнуть, что этот высокий молодой человек с атлетическим телосложением — мой младший сын Макар. Как же интересно наблюдать, как растет и меняется твой ребенок. С днем рождения, сыночек! Верю в тебя и горжусь твоими достижениями, а главное, просто очень люблю», - написала Смехова в блоге.

Отметим, что Макара актриса воспитывает одна. Кто отец мальчика — неизвестно. Алика не любит обсуждать личную жизнь, поэтому и не раскрывает имя второго родителя. Она лишь делилась, что мужчина оставил ее еще во время беременности, и сейчас он никак не участвует в жизни сына.

Кроме Макара у Смеховой есть еще и сын Артем. Его она родила от бизнесмена Николая в 2000 году.

Ранее Алика Смехова опубликовала редкое фото с матерью.