Алика Смехова опубликовала фото с матерью, от которой отец ушел к молодой артистке

Актриса Алика Смехова в день рождения матери опубликовала фото с ней, а также старшей сестрой. Артистка пожелала близкому человеку здоровья.

Соответствующую публикацию Смехова сделала на своей странице в соцсетях.

Актриса рассказала, что в день рождения вместе с сестрой они по традиции приглашают маму в «какой-нибудь симпатичный ресторанчик».

«Дорогая наша мама Алла, будь, пожалуйста, здорова и довольна жизнью», - подписала актриса под снимком.