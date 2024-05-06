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Опубликовано 06 мая 2024, 18:57
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Алика Смехова опубликовала фото с матерью, от которой отец ушел к молодой артистке

Алика Смехова опубликовала фото с матерью и пожелала ей здоровья в день рождения.
Алика Смехова опубликовала фото с матерью, от которой отец ушел к молодой артистке

© Starface.ru

Актриса Алика Смехова в день рождения матери опубликовала фото с ней, а также старшей сестрой. Артистка пожелала близкому человеку здоровья.

Соответствующую публикацию Смехова сделала на своей странице в соцсетях.

Актриса рассказала, что в день рождения вместе с сестрой они по традиции приглашают маму в «какой-нибудь симпатичный ресторанчик».

«Дорогая наша мама Алла, будь, пожалуйста, здорова и довольна жизнью», - подписала актриса под снимком.

Алика Смехова с сестрой и матерью

Алика Смехова с сестрой и матерью

© alika_smekhova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Алла была первой женой Вениамина Смехова. В их браке родились двое дочерей. После развода актер театра и кино женился на сценаристке Галине Аксеновой – она младше мужа на 19 лет. Общих детей у них не было.

Ранее Смехова показала фото с мачехой и отцом.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Алика Смехова
актриса
мать
сестра