Опубликовано 06 мая 2024, 18:57
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Алика Смехова опубликовала фото с матерью, от которой отец ушел к молодой артистке
Алика Смехова опубликовала фото с матерью и пожелала ей здоровья в день рождения.
© Starface.ru
Актриса Алика Смехова в день рождения матери опубликовала фото с ней, а также старшей сестрой. Артистка пожелала близкому человеку здоровья.
Соответствующую публикацию Смехова сделала на своей странице в соцсетях.
Актриса рассказала, что в день рождения вместе с сестрой они по традиции приглашают маму в «какой-нибудь симпатичный ресторанчик».
«Дорогая наша мама Алла, будь, пожалуйста, здорова и довольна жизнью», - подписала актриса под снимком.
Алла была первой женой Вениамина Смехова. В их браке родились двое дочерей. После развода актер театра и кино женился на сценаристке Галине Аксеновой – она младше мужа на 19 лет. Общих детей у них не было.
Ранее Смехова показала фото с мачехой и отцом.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева