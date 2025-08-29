Идиллия только на фото: в чем Пугачева винит мужа Максима Галкина*

Певица Алла Пугачева недовольна, что ей пришлось уехать из России вслед за мужем Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории РФ). Примадонна винит в произошедшем супруга, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, исполнительница хита «Арлекино» хотела, чтобы ее дети учились в России. Но из-за мужа народной артистке пришлось покинуть родину. Несмотря на идиллию в соцсетях, как утверждают близкие к семье источники, Пугачева винит мужа в отъезде из Москвы. Супруги теперь не могут вернуться домой после резких высказываний, хейта в Сети, и возможного задержания Галкина* при пересечении границы.

Однако звездные супруги пока не собираются избавляться от замка в деревне Грязь, который со временем приходит в запустение. Певица тратит около 500 тыс. рублей на зарплату персоналу, который следит за домом.

Алла Пугачева и Максим Галкин* покинули Россию с начала спецоперации на Украине. Сначала супруги обосновались в Израиле, а после волнений в стране переехали на Кипр. Сейчас точное их местонахождение неизвестно.

Напомним, дочь артистки Кристина Орбакайте также не против вернуться в Россию, но не может сделать этого из-за негативного отношения соотечественников к матери и ее супругу. Певица винит Пугачеву в массовой отмене концертов в России и невозможности жить и работать в родной стране.

*признан иноагентом на территории РФ