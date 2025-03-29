Высокий риск летального исхода: появились неутешительные новости о состоянии Паши Техника

Рэп-исполнитель Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, впал в кому в Таиланде после тяжелого отравления запрещенными веществами. У музыканта полностью отказали легкие, и он находится на ИВЛ. Лечащий врач артиста считает, что высок риск летального исхода.

Медики обратились к родственникам Павла и настоятельно попросили их как можно быстрее приехать в больницу для обсуждения дальнейших действий. Состояние рэпера остается критическим, «с высоким риском летального исхода из-за полиорганной недостаточности и гемодинамической нестабильности», — сказано в заключении, размещенном в Telegram-канале звезды.

Врачи попросили родственников признать серьезность состояния Техника.

У артиста диагностировали пневмонию с дыхательной недостаточностью, острый респираторный дистресс-синдром, острое повреждение почек и септический шок. На лечение необходимо 9 млн рублей. Пока удалось собрать чуть более 1 млн рублей.

Напомним, друг Техника рассказал о людях, которым были выгодны его пьяные выходки. Из-за них Павел не смог воздержаться от употребления наркотических веществ.