«Высокий лоб, большие уши»: последний муж Гурченко рассказал о пластике актрисы

Последний муж Людмилы Гурченко рассказал, что легендарная актриса никогда не считала себя красавицей. По словам Сергея Сенина, у нее были большие уши и высокий лоб.

Продюсер высказался о пластических операциях артистки. Он отметил, что она неоднократно ложилась под нож хирурга.

«Люся никогда не считала себя красавицей: высокий лоб, большие уши, фигура красивая, ноги красивые, талия — да, но все остальное дело ее рук. Конечно, она следила за внешностью как женщина, как актриса. Это ее хлеб, ее профессия», – признался мужчина в эфире шоу Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба».

Сенин отметил, что при этом Людмила Марковна выглядела хорошо, а изменения во внешности были умеренными. Единственное, что не нравилось супругу актрисы, что она намекала и на его проблемы.

«Она ко мне тоже приставала — говорила: "Давай уберем тебе мешки под глазами"», — вспомнил продюсер.

Сергей признался, что Гурченко была красива от природы. Он уверен, что ни одна операция этого не сделает.

Напомним, что избранник знаменитости был младше нее на 20 лет. Но они не чувствовали эту разницу в возрасте. Мужчина признался, что у актрисы было свое понимание счастья. Она ценила поступки, а к словам относилась с равнодушием.

Ранее мы писали о том, как певица Наталья Штурм сравнила себя с Людмилой Гурченко. Звезда перенесла пластику тела и похвасталась результатами, вспомнив о легендарной артистке.