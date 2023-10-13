Сравнила себя с Гурченко: Наталья Штурм раскрыла обхват талии после пластики

Певица Наталья Штурм призналась, что после пластики обхват ее талии составляет всего 63 сантиметра. Она сравнила себя с другими красивыми представительницами шоу-бизнеса, но отметила, что у нее есть еще один огромный плюс. Об этом она сообщила в личном микроблоге.

57-летняя артистка рассказала, что ее секрет стройности кроется в корсете, диете и пластике. Звезда похвасталась не только своей талией, но и другими частями тела.

«Но у меня самый большой бюст при такой тонкой талии! Успейте возразить, пока я в голодный обморок не упала», — написала Штурм.

Наталья сравнила себя со знаменитостями, которыми восхищаются миллионы поклонников. По ее словам, у советской и российской актрисы и певицы Людмилы Гурченко объем талии составлял 48 сантиметров, у американской звезды реалити-шоу Ким Кардашьян — 61 сантиметр, а у американской актрисы и фотомодели Меган Фокс — 56 сантиметров.

Недавно певица показывала у себя в микроблоге результаты пластики тела. Штурм позировала в откровенном купальнике и демонстрировала свою пятую точку, на которой еще не прошли синяки. Но это совершенно не смущало женщину, которая считает, что даже так выглядит великолепно.

Ранее мы писали о том, как Наталья Штурм начала разговаривать с голосом в своей голове.