Высокий брюнет, но не Козловский: Акиньшину заметили на кинопремьере с новым мужчиной

Оксана Акиньшина и Данила Козловский – одна из самых осуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Слухи о том, что актеров связывают романтические отношения появились еще несколько лет назад, когда они вместе снимались в проекте «Чернобыль». На площадке отмечали, что между ними была заметна неподдельная химия, которая выходила на рамки простой работы. Однако сами артисты так ни разу и не подтвердили свой роман.

Тем не менее, пара продолжает появляться вместе на светских мероприятиях и ездит в отпуска. Недавно они улетели в США, где Данила провел время со своей трехлетней дочерью от Ольги Зуевой. Вот только по возвращению Козловский с Акиньшиной вдвоем больше нигде замечены не были. А на прошедшей кинопремьере в Москве актриса и вовсе появилась в одиночестве.

В одном из кинотеатров столицы презентовали фильм Романа Прыгунова «Беспринципные в деревне». На красной дорожке Оксана была одна и как обычно не особо охотно позировала фотографам. Артистка предпочитает не попадать в объективы камер и часто просит в весьма резкой форме ее не снимать.

Однако папарацци все-таки удалось запечатлеть Акиньшину, причем в компании высокого брюнета в классическом костюме. Молодые люди мило беседовали, и разговор вызывал у артистки радостную улыбку. Его личность удалось узнать довольно скоро. Это был продюсер картины Данила Шарапов. И скорее всего они обсуждали рабочие моменты, так что поклонники пары Данилы и Оксаны могут спать спокойно.

Напомним, что, по слухам, Козловский и Акиньшина сошлись еще тогда, когда актер был в отношениях с Ольгой Зуевой. Сам он истинной причины разрыва не называл, но говорил, что виноват исключительно он. Артист признавался в ужасном поступке, который его экс-возлюбленная не заслужила.

Но несмотря на это, им удалось расстаться на мирной ноте и даже сохранить общение ради общей дочери Оды Валентины. Хоть Ольга и живет с ребенком не в России, Данила старается часто приезжать к ним в США и участвовать в воспитании девочки. Сейчас ей уже три года, и последние кадры, опубликованные ее родителями, показывают, что она довольно быстро растет. Однако показывают малышку актеры в основном только со спины, не демонстрируя лицо.