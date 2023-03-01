«Дочку не бросил»: Ольга Зуева показала подросшего ребенка Козловского

Данила Козловский не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся подробностями о себе. Когда-то его поклонники наблюдали за стремительными отношениями с Ольгой Зуевой. У пары даже родилась дочка в 2020-м году. Однако в скором времени актер заявил о расставании с матерью своего ребенка. Сейчас мужчина не распространяется о личной жизни. Поговаривают, у него начался новый роман с Оксаной Акиньшиной. Сама же Ольга осталась в Америке и в одиночку растит наследницу. Сегодня в своей социальной сети девушка поделилась редким кадром Валентины.

Так, на снимке молодая мама и ее дочка гуляют по одной из улиц города. Зуева еще более скрытная, чем Козловский, поэтому показала ребенка лишь со спины. Однако любопытным подписчикам хватило даже этой информации, чтобы сделать правильные выводы.

«Данила дочку хоть не бросил, приезжает и навещает. Не успели опомниться, а она уже выросла. Такая большая», — восхитились фолловеры.

К слову, звездный отец и вправду говорил о том, что, несмотря на разрыв с Ольгой, он регулярно прилетает в Америку и проводит время с дочерью.

Ранее мы писали о том, что Козловский и Акиньшина вместе покинули территорию РФ. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой отец найденной «дочери» Водяновой впервые рассказал, что его связывает с 41-летней моделью. Высказывание Васильева смотрите здесь.