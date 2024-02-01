Высокие шансы: когда осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов может выйти на свободу

Актер Михаил Ефремов может выйти из колонии по УДО уже летом 2024 года. В марте для него откроется возможность просить об освобождении, и у него есть все шансы получить разрешение на это. Об этом сообщает Kp.ru.

Напомним, что Ефремов был осужден за смертельное ДТП. Его приговорили к семи с половиной годам колонии. В заключении артист находится с 2020 года и совсем скоро получит возможность просить об условно-досрочном освобождении. За все это время Михаил показывал себя только с положительной стороны. Он не вступает в конфликты, работает и участвует в общественной жизни. По мнению юристов, все это может сыграть важную роль. Суд отклонит ходатайство только в том случае, если посчитает, что актер не исправился. Но пока все указывает на то, что близкие смогут увидеть Ефремова уже к лету.

Рассмотрение ходатайства обычно занимает месяц, в редких случаях затягивается на 50 дней. Если решение положительное, то заключенного отпускают через 10 дней после оглашения.

«Мы очень надеемся, что его по УДО отпустят летом, к лету. Михаил достаточно пострадал, он сам по себе человек очень совестливый и худшее наказание для него - его собственные терзания», - высказался друг Ефремова Иван Охлобыстин.

Ранее Михаил Ефремов стал владельцем двух квартир в Москве.