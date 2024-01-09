«Высокие отношения»: бывший муж Климовой показал любовь с ее подругой

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова отдыхает в Таиланде с бывшим мужем коллеги Екатерины Климовой. Не все поклонники знают, что после развода ювелир Илья Хорошилов нашел счастье с подругой экс-супруги.

Личная жизнь актрисы Екатерины Климовой всегда привлекала внимание. Первый муж Климовой — ювелир Илья Хорошилов, от которого у нее есть дочь Елизавета. Несмотря на общего ребенка, их брак не выдержал испытаний временем. Затем последовали отношения с актером Игорем Петренко, в которых появились сыновья Корней и Матвей. Однако и эти отношения не выдержали проверки временем. Похожая участь постигла и брак с актером Гелой Месхи, который завершился разводом спустя несколько лет после рождения их дочери Бэллы.

На данный момент Климова не замужем, активно снимается в кино и принимает участие в жизни своих детей. Несмотря на развод, актриса всегда поддерживала хорошие отношения со своими бывшими мужьями, позволяя им встречаться с детьми и участвовать в их жизни. Тем не менее, только с одним из бывших мужей Климова сумела сохранить особенно теплые отношения.

Бывший муж Климовой, Илья Хорошилов, поделился, что после развода они остались друзьями, и даже устроили вместе день рождения для общей дочери Лизы. На одном из таких событий Климова даже помогла Хорошилову познакомиться с его будущей женой Леной.

«Я сам предложил Кате пригласить подруг в ресторан. Она и позвала свою подругу на день рождения дочки. Так получилось, что мы с Леной рядом сели», – делился мужчина в эфире шоу «Судьба человека».

Хотя Бирюкова и Климова стали меньше общаться после этого, они не стали врагами. Екатерина поддерживает связь с бывшим мужем ради дочери, которая хорошо приняла вторую жену отца. Семейная жизнь Ильи Хорошилова и его текущей жены Лены, которые встретились благодаря посредничеству Климовой, продолжается, и семья счастлива.