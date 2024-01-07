Екатерина Климова собрала детей от разных мужей на пижамной вечеринке

Екатерина Климова нашла повод рассказать, как провела новогодние праздники. Актриса собрала всех детей вместе и устроила семейную фотосессию у камина.

У звезды четверо детей. Старшую дочь Елизавету Климова родила от ювелира Ильи Хорошилова, младшую Беллу – от Гелы Месхи. В браке с Игорем Петренко у актрисы появились на свет двое сыновей – Матвей и Корней.

Перед камерой вся семья предстала в шелковых пижамах пудрового цвета. Екатерина с дочками расположилась на большой кровати. У девочек на щеках были следы красной помады от поцелуев звездной мамы.

«В Рождественский сочельник исполняются все мечты. В прошлом году пообещала себе, что зимние каникулы проведу с семьей, и в этом году загадаю того же. Я очень люблю свою работу, но провести в кругу семьи праздничные дни – это счастье», – написала Екатерина Климова в своем микроблоге.

Актриса отметила, что обожает играть с детьми, а также смотреть с ними фильмы, гулять и лепить снеговиков.

Несмотря на то, что сыновья Екатерины ведут непубличный образ жизни, они тоже приняли участие в праздничной съемке.

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