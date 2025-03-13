«Высохла, а здесь была как кровь с молоком»: Алена Кравец прокомментировала вид Аллы Пугачевой

Светская львица Алена Кравец обратила внимание на чрезмерную худобу певицы Аллы Пугачевой. Актриса считает, что та могла похудеть на нервной почве.

«Всю жизнь была полненькая, в теле, худела, морской воздух что ли так подействовал. Она худыш какой-то. А может на нервной почве. Потому что Алла Борисовна не выглядит счастливой, цветущей. Как психолог я вижу и чувствую надлом внутренний, нервозность. Спокойный человек будет иначе себя вести», - сказала Кравец в разговоре с журналистами mk.ru.

Она считает: «если ты Примадонна, держи лицо до конца». Алена допускает, что нервы у артистки сдают в силу возраста.

Журналисты вспомнили недавние публикации о том, как исполнительница обругала корреспондента, снимавшую ее на Кипре. Они отметили, что напугал не эмоциональный ответ певицы, а ее формы – Пугачева будто «тает на глазах».

«Тает, высохла. Здесь она была цветущая, как кровь с молоком», - заметила Кравец.

Ранее она назвала две причины, по которым замок Пугачевой в Грязи не покупают.