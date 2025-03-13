«Дом хороший, но никто не будет рисковать»: Алена Кравец рассказала, почему олигархи не покупают замок Пугачевой

Певица и светская львица Алена Кравец рассказала в эфире программы «Звездная кухня «МК», почему олигархи не спешат покупать замок Аллы Пугачевой. По ее словам, для потенциальных владельцев недвижимости существуют определенные риски.

Первый из них — репутационный. Кравец заявила, что богатые и влиятельные россияне не станут приобретать дом с меткой. Возможно, они будут опасться, что их обвинят в финансировании конкретных лиц или организаций.

«Мы знаем прекрасно, к кому их причисляют. И купить такой объект — это же сразу удар по репутации. Еще будут причислять к финансированию кого-то. Хотя дом хороший, добротный, но никто не будет рисковать», — передает слова певицы mk.ru.

Также Кравец отметила, что со временем замок будет разрушаться. Все дело в том, что в нем по-прежнему никто не живет.

Ранее стало известно, как живет Алла Пугачева на Кипре. У российской певицы есть Rolls-Royce и охраняемая вилла.