«Высокая вероятность гибели»: раскрыта правда о состоянии Костомарова после смены стратегии лечения

Информацию об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова после смены стратегии лечения прокомментировал врач—патологоанатом Александр Эдигер. Он ответил, насколько оправдан оптимизм по поводу здоровья спортсмена.

Специалист сказал: «Это состояние не просто угрожает его жизни, а создает крайне высокую вероятность гибели».

Эдигер отметил, что информация о состоянии Костомарова поступает не в полной степени, а потому «приходится только гадать».

Специалист подчеркнул: сепсис, как основной диагноз, «прошел у Костомарова в крайне тяжелой форме», были элементы тромбозов и, возможно, септических эмболий.

В таком случае вероятность смерти крайне высока, а пережитое Костомаровым «самое страшное с медицинской точки зрения событие» «неизвестно чем закончится».

Предаваться успокоению и оптимизму еще рано, уверен врач. Еще одно хирургическое вмешательство – это «колоссальный риск».

Пока от врачей «требуются огромное искусство», а также «ежесекундный надзор» и готовность к любым вмешательствам.

17 марта стало известно, какие ампутации на самом деле перенес Костомаров. Впервые стало известно, что ему отрезали голени.