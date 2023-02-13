Высокая угроза пневмонии: 85-летний Николай Дроздов после выписки сидит на обезболивающих
Елена Малышева заявила о высокой угрозе пневмонии у 85-летнего Николая Дроздова.
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Ученый и ведущий Николай Дроздов рассказал о своем здоровье по видеосвязи спустя три недели после травм. Он вышел в эфир программы Елены Малышевой «Жить здорово!»
Дроздов оценил нынешнее и прошлое состояние как «небо и земля». Он признался, что «сил и терпения хватало и хватает».
Самочувствие ученого стало лучше. Дроздов признался: «Я на обезболивающих и занимаюсь укреплением легочной деятельности».
Малышева разглядела у Дроздова остеопороз и сообщила о высокой угрозе пневмонии. Врач предупредила о необходимости лекарств и дыхательной гимнастики.
Дроздов укрепляет легкие с помощью надувания воздушных шариков, пишет КП. Ученый показал Малышевой, как это у него получается.
Напомним, Дроздова выписали из больницы 7 февраля. Он был в инвалидной коляске и выглядел испуганным.