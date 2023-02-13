Высокая угроза пневмонии: 85-летний Николай Дроздов после выписки сидит на обезболивающих

Ученый и ведущий Николай Дроздов рассказал о своем здоровье по видеосвязи спустя три недели после травм. Он вышел в эфир программы Елены Малышевой «Жить здорово!»

Дроздов оценил нынешнее и прошлое состояние как «небо и земля». Он признался, что «сил и терпения хватало и хватает».

Самочувствие ученого стало лучше. Дроздов признался: «Я на обезболивающих и занимаюсь укреплением легочной деятельности».

Малышева разглядела у Дроздова остеопороз и сообщила о высокой угрозе пневмонии. Врач предупредила о необходимости лекарств и дыхательной гимнастики.

Дроздов укрепляет легкие с помощью надувания воздушных шариков, пишет КП. Ученый показал Малышевой, как это у него получается.

Напомним, Дроздова выписали из больницы 7 февраля. Он был в инвалидной коляске и выглядел испуганным.