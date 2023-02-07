Выпученные глаза и медленная речь: Николая Дроздова с трудом узнают в инвалидной коляске

Ученый и телеведущий Николай Дроздов выписан из больницы после переломов. Его вывезли из учреждения на инвалидной коляске. Дроздова встретили журналисты, ему задали несколько вопросов. Вид у 85-летнего ученого был не такой, как раньше.

Дроздов медленно отвечал на вопросы журналистов, выпучивая глаза. В целом он выглядел очень испуганным.

Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Ученого встречали жена и друг. На вопрос о том, когда он планирует возобновить работу, Дроздов ответил, что врачи запретили выходить из дома, пока идет снег.

При выписке ученый заявил, что не будет подавать в суд на коммунальщиков. Отвечая на вопрос о суде, ведущий сказал: «Нет, никогда в жизни. Я не из тех людей, которые по судам бегают».

Ранее сообщалось, что состояние Дроздова усугубили два фактора.