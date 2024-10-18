Высока вероятность повторного инсульта: состояние Василия Ливанова резко ухудшилось после выписки

У 89-летнего актера Василия Ливанова резко ухудшилось состояние после выписки из больницы. Звезде вновь вызвали бригаду скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Ливанова упало давление до критических отметок. У него появились жалобы на головокружение и тошноту. Приехавшие на вызов медики стабилизировали состояние артиста и стали настаивать на госпитализации. Врачи опасаются, что у него может случиться повторный инсульт.

Однако Василий Ливанов отказался ехать в больницу. Он заявил, что останется восстанавливаться дома.

Напомним, что с инсультом актер попал в клинику в конце сентября. При обследовании у него обнаружили скопление жидкости в головном мозге, недостаточное снабжение его кислородом и признаки рака. Состояние Ливанова было критическим, поэтому его ввели в медикаментозную кому. И только к середине октября он стал идти на поправку.

О выписке звезды стало известно 15 октября.

Ранее актера Дениса Матросова экстренно госпитализировали перед спектаклем в Москве.