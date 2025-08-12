«Высок риск»: Татьяне Булановой сделали предупреждение после микроинсульта

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин дал несколько рекомендаций певице Татьяне Булановой, которая в 2020 году перенесла микроинсульт. Медик призвал артистку больше отдыхать и следить за здоровьем с учетом возросшей нагрузки – недавно исполнительница поймала вторую волну популярности и стала активно выступать для молодежи.

Кондрахин указал, что у Булановой возможны проблемы с холестирином, повышенным давлением и сахаром. Врач призвал контролировать эти показатели. Он также напомнил о росте нагрузки на сердце из-за большого количества соли.

«Необходимо спать правильно, достаточно отдыхать, иначе высок риск развития инсульта. Здоровый образ жизни, правильное питание и положительные эмоции нужны обязательно», – сказал эксперт. Его слова приводит издание «Абзац».

Буланова после микроинсульта отказалась от алкоголя, стала правильно питаться. Она связывала болезнь со стрессом и ненормированным графиком.

