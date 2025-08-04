«Работаем 25 лет»: Татьяна Буланова отреагировала на критику ее танцоров за простейшие движения

Певица Татьяна Буланова рассказала, что работает со своими танцорами 25 лет. До этого в Сети их раскритиковали за простейшие движения.

Артистка рассказала, что из-за занятости не видела публикаций с насмешками над ребятами.

«Не видела публикации (просто некогда, если честно). С танцорами работаем давно, 25 лет», - сказала Буланова Газете.Ru.

В Интернете появилось видео выступления Булановой, внимание пользователей привлекла подтанцовка звезды. Им показалось, что движения слишком легкие.

В комментариях под видео делились мнением: «Мы так мальчиков на 23 Февраля в школе поздравляли», «Тот, что справа, устал, пока ехал на концерт», «Их собрали с танцпола какого-то санатория».

Ранее Буланова рассказала о счастливых отношениях с третьим мужем. Исполнительница отметила, что ее браки были разными: в каждом свои плюсы и минусы. Певица не скрывает: не бывает всегда хорошо, но ссор и конфликтов между супругами пока не возникало.