«Высморкаться было некуда»: Кристина Асмус оправдалась за ужасный поцелуй с Павлом Деревянко

На днях Павел Деревянко стал гостем нового вечернего проекта «Шоу Воли». Во время беседы с ведущим актер затронул тему съемок сериала «Сансара», в котором его партнершей была Кристина Асмус. Сначала он не особо хотел рассказывать о конфузе, который произошел во время любовной сцены с ней, но потом все-таки выложил все в подробностях. Оказалось, что с экс-супругой Гарика Харламова у него произошел самый неприятный поцелуй за всю карьеру, так как в нем присутствовали сопли артистки.

По словам Деревянко, он не сразу сообразил, что за субстанция находится в его рту, но потом понял – это выделения из носа Асмус. Дело в том, что ради правдоподобности она перед мотором сильно плакала, из-за чего и произошел весь этот инцидент. Причем сама Кристина, узнав о произошедшем, нисколько не смутилась и даже посмеялась над всей этой ситуацией.

После того как выпуск шоу с откровениями Павла вышел в эфир, многие СМИ стали обсуждать этот ужасный поцелуй, и Кристина решила оправдаться. Она вышла на связь в социальной сети и призналась, что Деревянко предупредил ее о том, что он рассказал эту историю на всю страну. Он долго перед ней извинялся и даже попросил ТНТ прислать фрагмент на согласование. Но Асмус его успокоила, сказав, что совершенно не смущена из-за этого.

По словам актрисы, инцидент вышел действительно забавным, и она не держит зла на партнера по площадке. Она лишь уточнила, что плакать по-настоящему она решила не сама, а по наставлению режиссера, так как их герои в этой сцене расставались навсегда. Снимали они все долго, поэтому ее нос в какой-то момент сильно забился.

«Высморкаться было некуда. Пришлось в Деревянку. Паш, прости меня за этот мокрый поцелуй. Ну, хочешь… свою субстанцию пришли мне почтой?» - обратилась Кристина к коллеге.

Ранее Кристина Асмус заступилась за фильм «Вызов» и Юлию Пересильд на фоне скандала с космонавтами.