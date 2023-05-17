После просмотра «Вызова» в Сети заступились за космонавтов и усомнились в честности Пересильд

Не так давно в мире отечественного кино произошло важное событие. Речь идет о премьерном показе фильма «Вызов», съемки которого проходили в космосе. В личном блоге Кристина Асмус поделилась впечатлениями от кинокартины и отметила неоценимый вклад Юлии Пересильд и Клима Шипенко в развитие индустрии. Однако не все пользователи Сети разделили позицию знаменитости, вот почему в ее профиле разгорелась настоящая дискуссия.

Пересильд неоднократно заявляла о том, что многие космонавты оставляли негативные комментарии в ее адрес. Однако вместо того, чтобы заступиться за исполнительницу главной роли в фильме, фолловеры поддержали высказывания космонавтов и встали на их защиту.

«Кому нужна была эта киношка за миллиарды рублей? Жаль космонавтов, которые готовились годами к полету и не полетели из-за этого проекта», — написали подписчики Асмус.

Кроме того, в последнее время в Сети обсуждают, что Юлия получила роль благодаря связям влиятельного покровителя. Несмотря на то, что актриса неоднократно давала опровержение, публика вновь усомнилась в честности Пересильд и заявили: «Кино — это хорошо, но как она смогла пройти медицинскую комиссию?».

К слову, в Сети все-таки нашлись люди, поддержавшие Юлию в этой непростой ситуации, вот почему в ее адрес прозвучали восхищения.

«Я бы не полетела и сдалась уже на первом этапе подготовки. Мои восхищения», — высказались поклонники Пересильд.

Ранее Юлия обратилась к космонавтам и попросила их остановить травлю. Полное высказывание знаменитости читайте здесь.