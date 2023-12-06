«Выскочила. Надо крепче привязывать»: Костомаров сыграл в теннис с призером Олимпийских игр

Фигурист Роман Костомаров и его дочь сыграли в теннис с призером Олимпийских игр Кареном Хачановым. Спортсмен признался, что получил особое удовольствие.

Костомаров опубликовал видео с тренировки в своем Telegram-канале.

«Вот это история: Настюха, Карен Хачанов. Круто», - комментировал он игру дочери.

После ее тренировки фигурист сам сыграл с профессиональным теннисистом. В завершение занятия он сказал: «Выскочила. Надо крепче привязывать».

Костомаров поблагодарил Хачанова «за историю, которая останется навсегда». «Встретимся на турнире Большого шлема», - написал он под видео.

Фигурист держал ракетку с помощью протеза. Напомним, у Костомарова ампутированы ноги по колено и кисти рук. В связи с этим спортсмен заново осваивает некоторые виды деятельности: пытался водить автомобиль, подниматься по лестнице через ступень, плавать в бассейне. Он уже пробовал играть в теннис – в прошлый раз ракетку привязывали к протезу.