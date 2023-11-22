Роман Костомаров привязал ракетку к протезу и сыграл в большой теннис

Олимпийский чемпион Роман Костомаров впервые после ампутаций сыграл в большой теннис. Сначала ракетка выпадала из протеза, затем ее привязали, и получилась полноценная игра.

Соответствующее видео спортсмен опубликовал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как ракетка несколько раз выпадает из протеза при попытке отбить мяч. Спортсмена это расстраивало.

Как только ракетку привязали, Костомаров стал отбивать мяч. Происходящее снимала на камеру его жена Оксана Домнина.

Он сказал супруге: «Надо туже привязывать. Болтается все».

Спортсмен подписал публикацию: «Сначала полное разочарование. Без рук ужасно трудно… и морально и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть».

Домнина всю игру подбадривала мужа. «Ну ты вообще красавчик», «А ножками-то как сейчас профессионально сделал», - говорила она.

Ранее сообщалось, что Костомаров побывал в больнице, где провел 175 дней. Он встретился с врачами и признался, что во время посещения «эмоции зашкаливали».