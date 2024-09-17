Высказывающегося об убийствах Быкова* могут отправить на принудительное лечение в психбольницу

Юрист Юрий Капштык считает, что писателя Дмитрия Быкова*(признан иноагентом на территории РФ) могут отправить на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Он заявил, что это возможно, так как автор произведений в последнее время часто высказывается об убийствах, а это может рассматриваться как призывы к насилию.

В беседе с «Абзацем» юрист отметил, что, если Быков* вернется в Россию, он может быть привлечен к административной ответственности. В своих видео писатель часто говорит о людях, с которыми хотел бы расправиться, а также делится, что стрельба по мишеням дает ему психологическую разрядку.

По словам Капштыка, в его роликах присутствует мимика и вербальные нюансы, которые могут указывать на то, что у писателя есть расстройства.

«Возможно, это раздвоение личности или что-то связанное с агрессией. И если врачебная экспертиза установит у него наличие психического заболевания, то в данной ситуации он и по административному, и по уголовному законодательству может быть принудительно помещён в психиатрическую клинику для прохождения курса лечения», - заявил юрист.

Ранее Дмитрий Быков* высказался о певице Алле Пугачевой.

*(Признан иноагентом на территории РФ)