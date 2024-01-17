«Высказывания со сцены в этой стране не допускаются»: отмену концертов Галкина* в Таиланде назвали справедливой

Блогер Артемий Лебедев назвал справедливой отмену концертов шоумена Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ) в Таиланде. По его мнению, организаторы совершенно правы, что не допустили выступление комика.

Лебедев известен в Интернете своими обзорами самых популярных новостей. В одном из последних выпусков «Самых честных новостей», вышедшем во «ВКонтакте», он прокомментировал то, что мужу певицы Аллы Пугачевой запретили устраивать юмористическое шоу в одной из стран его тура. Артемий счел это решение вполне логичным.

«Если ты хочешь выступать в Таиланде, то нужно помнить, что всякие политические высказывания со сцены в этой стране не допускаются. И ребята в этом смысле абсолютно правы», - подчеркнул Лебедев.

Отметим, что в большей части программы Максим Галкин* негативно высказывается о России и высмеивает своих коллег. За это его критикуют соотечественники и многие отечественные звезды. В Таиланде комик собирался дать два своих концерта в конце января, но за пару недель они были отменены.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Максим Галкин* вскоре может столкнуться с забвением.

*(Признан иноагентом на территории РФ)