«Быстро потеряет былой лоск»»: продюсер рассказал о судьбе Галкина* после «отмены» за границей

Продюсер Павел Рудченко прокомментировал отмену концертов шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) за границей и предсказал уехавшему из России мужу Аллы Пугачевой незавидную судьбу.

«Многие страны дружат с Россией и не позволят над ней издеваться со сцены. Максим Галкин*, выбрав политику принижения Родины, закрыл себе возможность работать, например, в арабском мире», - сказал Рудченко в беседе с изданием Абзац.

Он также предположил, что шоумен прокатится с гастролями по США, но там российские артисты не пользуются популярностью. Поэтому ему остается надеется только на эмигрантскую публику.

Продюсер выразил уверенность, что Галкин* скоро столкнётся с забвением.

«Он не смог вернуться в Москву даже за счёт связей жены. Для артиста со столь раздутым эго жить без сцены смерти подобно. Он быстро потеряет былой лоск», – заключил критик.

Накануне стало известно, что в таиландских курортных городах Паттайя и Пхукет отменили выступления Галкина* из-за политических высказываний. Концерты юмориста должны были состояться 24 и 25 января.

Ранее мы писали, что уехавший из РФ в начале 2022 года Максим Галкин* отказался вступать в ОАЭ после штрафа в 2,4 миллиона рублей за антироссийские высказывания на концерте.

*Признан иноагентом на территории России.