Высказывание «попрошайка» носит оскорбительный характер: Успенская подала в суд на Киркорова

Певица Любовь Успенская нанесла ответный удар в противостоянии с Филиппом Киркоровым. Исполнительница сразу после рассмотрения иска артиста подала к нему встречный. Как и коллега, она потребовала 10 млн рублей за высказывания оскорбительного характера, пишет Kp.ru.

Адвокат Успенской подала иск в Басманный суд Москвы. Певица намерена получить от исполнителя компенсацию в размере 10 млн рублей за высказывание, которое носит оскорбительный характер. В одной из бесед Киркоров назвал бывшую подругу «попрошайкой».

При этом сам Примадон тоже подал иск в отношении Успенской. Он также пытается стребовать с Любви 10 млн рублей за выражения, оскорбляющие его честь и достоинство.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров намерен перевести деньги, полученные в судебной тяжбе с Успенской, детям Донбасса. По словам адвоката, певцу не нужны эти 10 млн рублей.