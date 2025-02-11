«Выскажете все претензии ко мне лично»: Лолита пригласила оскорбившего ее депутата на концерт

Певица Лолита Милявская ответила депутату из Красноярского края Елене Пензиной, оскорбившей ее. В своем Telegram-канале артистка пригласила чиновницу на свой концерт в Красноярске, чтобы она могла «высказать все претензии лично».

11 февраля в Красноярске состоится концерт Лолиты, который недавно оказался под угрозой срыва из-за депутата Елены Пензиной, неоднократно оскорбившей певицу. Артистка записала видеообращение, в котором пригласила чиновницу на свое выступление, чтобы «составить собственное мнение» о концерте и «лично высказать претензии».

«Я хочу Вас пригласить на свой концерт. <…> Я Вам выделю лучшие места. Я думаю, что весь город будет рад Вас видеть. <…> Давайте пообщаемся. Хотите, я Вам даже микрофон предоставлю со сцены. И выскажете все претензии ко мне лично. А то, что так вот там, где-то ходить? Ну Вы же интересная девушка, я посмотрела. Даже без фотошопа Вы интересная, поэтому приходите. Буду рада искренне», — высказалась Лолита.

Ответ депутата не заставил себя долго ждать. В своем Telegram-канале Елена Пензина заявила, что «по-женски проигнорирует» концерт певицы.

Напомним, в конце января Лолита вступила в перепалку с депутатом Законодательного Собрания Красноярского края Еленой Пензиной. Чиновница пыталась отменить ее вступление в Красноярске, а артистка отметила, что та использовала «самый простой способ привлечь внимание». Депутат напомнила знаменитости про то, что она периодически входит «не в ту дверь». Депутат заявила, что «не заставляла ее быть пошлой и ползать полуголой по полу».

Лолита оказалась в центре скандала после посещения «голой» вечеринки Насти Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала концерты певицы стали массово отменять по России.

Ранее мы писали о том, что концерт Лолиты в Томске отменили по желанию директора площадки.