Высказался против уколов красоты: Артемий Лебедев пожаловался на обилие вульгарных женщин

Автор книг Юлия Прудько побеседовала с дизайнером Артемием Лебедевым на тему красоты. Предприниматель высказал мнение, что Москва стала для него огромным источником вульгарных женщин.

Лебедев заявил об этом на YouTube-канале «Прудько среди своих». Дизайнер никак не может понять, почему все женщины должны обращаться к услугам пластических врачей и косметологов. Из-за этого, по его словам, в столице РФ появилась масса одинаковых москвичек, при этом выглядящих вульгарно. Больше всего Артемию не нравятся так называемые утиные губки.

«В результате все стали на одно лицо. Ты прямо не веришь, что женщины могут настолько быть одинаковыми. Все эти утиные губки выглядят отвратительно. Я не знаю, что в головах у этих женщин», — заявил предприниматель.

В противоположность такой красоте дизайнер ставит натуральную. Он уверен, что не надо ничего делать с губами, если они уже классные от природы.

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