«Не злоупотребляю»: Юлия Барановская рассказала, какие уколы красоты помогают ей избавиться от морщин

Мероприятие Marie Claire Prix d’Excellence de la Beaute 2024 прошло в особняке «Дом Смирнова» на Тверском бульваре. На него приглашены телеведущая Аврора, актрисы Елизавета Боярская, Ида Галич, Дарья Мороз, Юлия Снигирь, певица Полина Гагарина, блогер Мария Погребняк и другие.

Ранее актриса Лариса Лужина заявила, что прибегала к уколам гиалуроновой красоты, но не увидела результатов. Она считает, что деньги были потрачены впустую. По мнению актрисы, заметный результат «дает только скальпель». Некогда актриса планировала сделать круговую подтяжку, но после операции на сердце это было противопоказано.