Отец Яниса Тиммы рассказал, что Седокова заблокировала его во всех соцсетях. Об этом сообщает NEWS.ru.

Райтис Тимма признался, что не имеет контактов с Анной Седоковой, так как та заблокировала его во всех мессенджерах. По словам отца покойного Яниса Тиммы, певица ему больше неинтересна.

«Я заблокирован у нее во всех соцсетях. И не использую никакие другие возможности следить за ней. Она мне не особо интересна, для меня все понятно с нею, себя показала уже давно, я давно все о ней понял. Это алчная женщина», — заявил он.

Напомним, конфликт между отцом Яниса Тиммы и бывшей женой баскетболиста Анной Седоковой начался после смерти спортсмена. Родственники покончившего с собой Тиммы считают, что его довела до самоубийства певица.

Ранее мы писали о том, что отец Яниса Тиммы заявил, что Анна Седокова обманом забрала телефон экс-мужа.