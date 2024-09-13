«Вышло недоразумение»: Волочкова позвонила Успенской после того, как назвала ее дочь «несчастной ведьмой»

Балерина Анастасия Волочкова позвонила певице Любови Успенской после того, как назвала ее дочь Татьяну Плаксину «несчастной ведьмой». Танцовщица объяснила, что вышло недоразумение.

Подробности беседы знаменитостей узнал Woman.ru.

«Конечно, мы поговорили с утра еще, признались другу другу в любви. Я объяснила, что реально недоразумение вышло», - поделилась балерина.

По словам Волочковой, ей прислали несколько фото – на одном из снимков оказалась Татьяна Плаксина. Балерина говорит, что дружит с Успенской много лет, артистки живут рядом.

«Мы поговорили с Любой и все уладили», - заключила Волочкова и отметила попытки людей их рассорить.

Балерина уверяет – конфликта не будет, и призвала «не сталкивать лбами с людьми, с которыми дружит много лет». «У нас все хорошо», - заключила танцовщица.

Ранее мы писали, что балерина разместила в блоге фото Татьяны. На снимке она подписала: «Жуть. Несчастная ведьма».