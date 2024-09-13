«Вышло недоразумение»: Волочкова позвонила Успенской после того, как назвала ее дочь «несчастной ведьмой»
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Балерина Анастасия Волочкова позвонила певице Любови Успенской после того, как назвала ее дочь Татьяну Плаксину «несчастной ведьмой». Танцовщица объяснила, что вышло недоразумение.
Подробности беседы знаменитостей узнал Woman.ru.
«Конечно, мы поговорили с утра еще, признались другу другу в любви. Я объяснила, что реально недоразумение вышло», - поделилась балерина.
По словам Волочковой, ей прислали несколько фото – на одном из снимков оказалась Татьяна Плаксина. Балерина говорит, что дружит с Успенской много лет, артистки живут рядом.
«Мы поговорили с Любой и все уладили», - заключила Волочкова и отметила попытки людей их рассорить.
Балерина уверяет – конфликта не будет, и призвала «не сталкивать лбами с людьми, с которыми дружит много лет». «У нас все хорошо», - заключила танцовщица.
Ранее мы писали, что балерина разместила в блоге фото Татьяны. На снимке она подписала: «Жуть. Несчастная ведьма».