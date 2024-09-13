«Несчастная ведьма»: Анастасия Волочкова оскорбила и высмеяла дочь Любови Успенской

Балерина Анастасия Волочкова внезапно высмеяла дочь певицы Любови Успенской. Она опубликовала в своем блоге фотографию, на которой запечатлена Татьяна Плаксина в тот период, когда она упала с велосипеда и выбила передние зубы.

«Жуть. Несчастная ведьма», - прокомментировала Волочкова снимок, добавив на него смеющиеся эмодзи.

При этом одного сторис Волочковой показалось мало, поэтому она решила еще раз самоутвердиться за счет дочери Успенской и опубликовала пост, продублировав там неудачный снимок. Балерина также создала коллаж, на котором предстала с маской зайца.

«Люди добрые! Эти …. тети когда-нибудь от меня отстанут?» - задалась вопросом Волочкова.

К кому конкретно обратилась балерина, и что ей сделала семья Успенской, Волочкова не уточнила. При этом записи в ее блоге появились ранним утром.