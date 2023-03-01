«Получил инвалидность»: продюсер «Ласкового мая» Разин заявил о серьезной травме ноги

Андрей Разин относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся подробностями о себе. На этот раз продюсер «Ласкового мая» вышел на связь с подписчиками и сообщил тревожные новости. Как выяснилось, мужчина имеет серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Разина, он получил тяжелую травму ноги, вот почему ему пришлось оставить все в России и отправиться на операцию в Америку. Продюсер добавил, ситуация была настолько критичной, что оказать медицинскую помощь могли только в Штатах, ни в одной другой стране не было врачей, способных взяться за его лечение.

«Я получил инвалидность. В Америке я обследовал основательно все сосуды, и врачи сказали, что нужна операция. Она была очень сложной. 10 февраля 2022 года я был на операционном столе», — высказался Андрей.

После перенесенной манипуляции прошел год, но Разин по-прежнему не может восстановиться. И это, несмотря на то, что ему была назначена сложная реабилитация.

«До сих пор расхаживаю ногу и потихонечку теряю в весе, слежу за своим здоровьем», — резюмировал продюсер.

Ранее на связь с журналистами из больницы вышел 89-летний Леонид Рошаль и рассказал о своем состоянии. Подробности читайте в этой статье.