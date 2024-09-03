«Вышла замуж в шутку»: уехавшая в США Мария Машкова отметила 15-ю годовщину свадьбы с супругом

Актриса Мария Машкова, уехавшая из России в США в 2022 году, отметила 15-ю годовщину свадьбы с мужем, пианистом Александром Слободяником. В личном блоге дочь Владимира Машкова опубликовала кадры с супругом и поделилась воспоминаниями о свадьбе.

«15 лет самой большой дружбы и любви в моей жизни. Сашка. Оказалось, что почти в шутку выходить замуж в 9 утра с единственным, но верным другом-свидетелем (Анька), а потом (судя по 4 фото) почему-то бегать босиком по Питеру — вполне себе крепко может выйти. Посмотрим, как мы с этим справимся», — написала Мария Машкова.

Подписчики оценили снимки знаменитости с мужем и присоединились к поздравлениям.

«Вы очень красивая пара. Счастья, здоровья, любви на долгие годы», «Какие молодцы, еще много раз по столько же, гармонии вашей семье», — написали пользователи Сети.

Напомним, Мария Машкова состоит в браке с пианистом Александром Слободяником с 2009 года. У супругов две дочери — 14-летняя Стефания и 12-летняя Александра. В 2022 году актриса покинула Россию и окончательно переехала в США после долгих лет жизни на две страны. Артистка признавалась, что до сих пор ассоциирует себя с Россией, однако о возвращении в страну она пока не думает.

Ранее сообщалось о том, что Марии Машковой приходится беспрерывно работать, чтобы прокормить детей в США.