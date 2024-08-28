Марии Машковой приходится беспрерывно работать, чтобы прокормить детей в США

Актриса Мария Машкова пожаловалась, что ей приходится беспрерывно работать в США. По ее словам, за границей она снимается не просто из-за амбиций, а чтобы прокормить детей. Ее слова приводит Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Уже несколько лет Машкова живет вместе с семьей в Америке и пытается построить там карьеру. Но пока она может рассчитывать лишь на небольшие роли. По словам актрисы, во многом это связано с тем, что она не американка. Но при этом она считает, что с ее данными, она может затмить в Голливуде всех иностранок.

Марию вполне устраивает то, что она «Маша из Сибири» в США. Она считает это своей фишкой.

«Здесь ты начинаешь работать, чтобы кормить детей и оплачивать счета, которые приходят здесь практически без остановки», - поделилась Машкова.

Напомним, что после начала СВО Мария Машкова поругалась со своим знаменитым отцом Владимиром Машковым из-за разных политических взглядов. Они до сих пор не поддерживают связь.

Ранее Мария Машкова заявила, что сожалеет о потере ролей в России.